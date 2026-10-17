إيهاب فهمي: تذكرة عروض مسارح الدولة تبدأ من 42 جنيها وأقصاها 108 جنيهات

قال الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، إن مشكلات المسرح ترتبط دائمًا بالبنية التحتية وتطوير القاعدة المسرحية، مشيرا إلى أن هناك حاليا 11 فرقة تقدم عروضها على 12 مسرحا بواقع 10 مسارح داخل القاهرة ومسرحين في مدينة الإسكندرية.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر "dmc"أن المسارح شهدت تطورًا قويًا خلال السنوات العشر الماضية، مستشهدا بإعادة افتتاح المسرح القومي.

ولفت إلى قرب افتتاح "مسرح مصر" بشارع عماد الدين، والذي يمثل "درة جديدة" للثقافة المصرية، موضحا المسرح مجهز بتقنيات عالية.

وشدد على أن التطور المسرحي جاء بفضل جهود جميع الزملاء السابقين والحاليين لخدمة الثقافة والدولة، مشيرا إلى أن مسرحية "لير" للفنان يحيى الفخراني تحقق أرقامًا عظيمة وتجاوزت 230 ليلة، مع استهداف أرقام أكبر.

وأشار إلى أن مسرحية "الحالة خطيرة جدًا" في الإسكندرية تحقق أرقامًا هائلة وكاملة العدد، وكذلك حصد عرض "شفيقة ومتولي" جوائز في المهرجانات مع امتلاء القاعات بالجمهور.

وأوضح أن مسرح العرائس شهد فوزه بجائزة في دورة مهرجان الأطفال، مشيرا إلى استمرار عرض "ذات الرداء الأحمر"، فضلا عن أن عرض "الليلة الكبيرة" يُعد خارج التصنيف ويحقق أرقامًا "مخيفة جدًا" أينما يُعرض.

وأعرب عن تمنياته في حدوث زيادة طفيفة في أسعار التذاكر مع بقائها في استطاعة المواطن، موضحا أن سعر التذكرة الأعلى حاليا 108 جنيهات وأقل تذكرة 42 جنيها، لا سيما في ظل الحاجة دائما إلى تعزيز البنية التحتية والأجهزة.