النمساوي «روز» يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان الجونة

ماركوس شلاينزر: تكريم النقاد تقدير لا أتعامل معه باستخفاف.. والنقد حوار يبقي العمل حيًا



فاز فيلم «روز» (ROSE) للمخرج النمساوي ماركوس شلاينزر بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية لعام 2026، في دورتها الثامنة، التي أُعلن عنها في 17 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. والفيلم إنتاج نمساوي ألماني مشترك، تقوم ببطولته ساندرا هولر.

وتُقدم الجائزة من مركز السينما العربية (ACC)، بالتعاون مع مؤسسة الترويج للسينما الأوروبية (EFP)، بمشاركة أكثر من 100 ناقد سينمائي من مختلف الدول العربية، صوّتوا لاختيار الفيلم الفائز من بين 25 فيلمًا أوروبيًا، شاهدها أعضاء لجنة التحكيم على مدار شهرين.

وأُقيم حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور يوهانس شوبرت، منتج فيلم «روز»، الذي تسلّم الجائزة نيابة عن فريق العمل.

وفي تعليقه على الفوز، أعرب المخرج ماركوس شلاينزر عن تقديره للجائزة، قائلًا: «الحصول على جائزة من النقاد أمر مميز للغاية؛ لأنها تعني أن أشخاصًا يقضون حياتهم المهنية في المشاهدة الدقيقة، ويلتفتون إلى التفاصيل والاختيارات، وما نجح وما كاد أن ينجح، رأوا أن ما قدمناه يستحق اهتمامهم. وهذا تقدير ليس من السهل الحصول عليه، ولا أتعامل معه باستخفاف».

وأضاف: «النقد في أفضل حالاته ليس حكمًا يصدر من أعلى، بل حوار يساعد على إبقاء العمل حيًا حتى بعد مغادرة الجمهور الأول لقاعات العرض، كما يسهم في جذب المزيد من الأشخاص إلى هذا الحوار. يمكننا أن نفكر كثيرًا وأن نصنع الكثير، لكن إذا لم يأتِ الناس للمشاهدة، يصبح كل ذلك بلا معنى. لذلك لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على دوركم في استمرار هذا الحوار من خلال العمل الذي تقومون به».

تدور أحداث «روز» في ألمانيا خلال القرن السابع عشر، في أعقاب حرب الثلاثين عامًا، حيث تصل الشخصية الرئيسية، التي تجسدها ساندرا هولر، إلى قرية صغيرة متنكرة في هيئة رجل، للمطالبة بميراثها. ولا يعرف سكان القرية حقيقة هويتها، ومن بينهم سوزانا، ابنة أحد المزارعين، التي تؤدي دورها كارو براون، والتي تتطور علاقتها بروز تدريجيًا مع تقدم الأحداث.

وصُوّر الفيلم بالكامل بالأبيض والأسود، ويقدم معالجة سينمائية تتناول آثار الحروب النفسية والاجتماعية، إلى جانب مساءلة الأدوار التقليدية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وقد حظي أداء ساندرا هولر وإخراج ماركوس شلاينزر باهتمام النقاد والجمهور، وحصد الفيلم عددًا من الجوائز والتكريمات، كما اختير لتمثيل النمسا في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

جسور بين السينما الأوروبية والجمهور العربي

انطلقت جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية عام 2019، بمبادرة مشتركة بين مركز السينما العربية ومؤسسة الترويج للسينما الأوروبية، امتدادًا لمبادرات جوائز النقاد التي أطلقها المركز.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز تنوع الأفلام المعروضة في المنطقة العربية، وتشجيع شركات التوزيع والعاملين في صناعة السينما على اكتشاف أبرز الإنتاجات الأوروبية، فضلًا عن إبراز دور النقاد السينمائيين العرب في تقديم قراءات جديدة للأفلام وبناء جسور التواصل بين الثقافات.

وضمت قائمة الأفلام الفائزة في الدورات السابقة «God Exists, Her Name Is Petrunya» للمخرجة تيونا ستروغار ميتيفسكا عام 2019، و«Undine» لكريستيان بيتزولد عام 2020، و«107 Mothers» لبيتر كيريكس عام 2021، و«EO» لييرجي سكوليموفسكي عام 2022، و«Fallen Leaves» لأكي كوريسماكي عام 2023، و«The Seed of the Sacred Fig» لمحمد رسولوف عام 2024، و«Yunan» لأمير فخر الدين عام 2025.

وتُقام الجائزة بدعم من برنامج «أوروبا الإبداعية – ميديا» التابع للاتحاد الأوروبي.