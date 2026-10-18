مجلس الوزراء: سنجيب عن استفسارات الرأي العام وشواغله خلال منتدى مصر 2026

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تستهدف استعراض تصورات الوزراء بشأن ما ستقدمه الحكومة خلال جلسات المنتدى المختلفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء السبت، أن الحكومة ستستعرض خلال المنتدى ما حققته على مدار السنوات الماضية، وفلسفة اتخاذ عدد من القرارات والسياسات، وما الذي كان يمكن أن يحدث لو لم تُتخذ هذه القرارات.

وأوضح أن الحكومة ستستمع إلى الاستفسارات والشواغل المطروحة من الرأي العام خلال المنتدى، وستجيب عنها في عدد من الملفات المدرجة على أجندته، والتي رُصدت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى مشاركة مختلف فئات المجتمع في «منتدى مصر 2026»، من أحزاب سياسية وخبراء وصناع رأي وأصحاب مصلحة وغيرهم، بهدف المشاركة في وضع تصور للمرحلة المقبلة من إدارة الدولة، الممتدة على مدار ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض محاور الشق الاقتصادي لجلسات «منتدى مصر 2026»، وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه خلال المنتدى، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم رؤية متكاملة تتسم بالشفافية، وتوضح توجهاتها المستقبلية أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء في مسيرة الإنتاج والتنمية.