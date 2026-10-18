أمريكا: مقتل رجل جراء إطلاق نار على رصيف محطة قطار أنفاق وسط مانهاتن

تحول شجار على رصيف محطة لقطار الأنفاق وسط مانهاتن إلى حادث مميت اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل رجل بإطلاق نار وتعطيل حركة القطارات.

ووقع إطلاق النار في حدود الساعة 12:20 ظهرا بداخل محطة الشارع الـ 53 والشارع السابع، على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مسارح برودواي وقاعة كارنيجي.

وعثرت الشرطة على رجل بالغ مصاب بطلق ناري في صدره.

وقال متحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار وقع على رصيف الخط (إي)، مشيرا إلى أن الخلاف نشب بين رجلين أو ثلاثة.

وانتقلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث ونقلت الضحية إلى مستشفى بيلفيو، حيث أُعلنت وفاته هناك.

ولم تسجل أي اعتقالات فورية، فيما تجنبت القطارات التي تتوقف عادة في تلك المحطة المرور بالمنطقة تزامناً مع إجراء التحقيقات الإجرائية من قبل الشرطة.