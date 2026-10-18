السفير المصري لدى بيروت: حريصون على مواصلة مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية

التقى السفير المصري لدى لبنان، تميم خلاف، أمس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية.



وأكد السفير خلاف خلال اللقاء اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على حرص مصر على مواصلة مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة بما يسهم في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، ويدعم جهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تمكين مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.



كما أعرب السفير خلاف عن التطلع لمواصلة العمل المشترك من أجل توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية ومنها قطاع الكهرباء والطاقة والصحة والنقل والبنية التحتية، معرباً عن التطلع لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، لاسيما في ظل الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وتناول اللقاء كذلك التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار.



من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بالسفير المصري الجديد فى لبنان، معربا عن تقديره لمواقف مصر الثابتة الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى لبنان، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر، والارتقاء بمستوى التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء مع نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى بقصر عين التينه، أعرب السفير خلاف عن اعتزازه بتعيينه سفيراً لدى لبنان، مؤكداً تطلعه للبناء على العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأكد السفير خلاف على موقف مصر الثابت الداعم للبنان الشقيق، والرافض لأي مساس بسيادته وأمنه واستقراره، مشدداً على حرص مصر على الوقوف إلى جانب لبنان وتقديم أوجه المساندة التى يحتاجها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة.

من جانبه، رحب بري بالسفير المصرى، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله، ومثمناً خصوصية العلاقات الأخوية التى لطالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما عبر عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للبنان مؤكداً ثقة لبنان فى استمرار هذا الدعم. وتناول اللقاء التطورات فى لبنان والمستجدات الإقليمية، حيث استعرض السفير المصرى المساعى التى تقوم بها مصر لاحتواء التوترات ومنع إنزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.