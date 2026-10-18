مجلس الوزراء: اتخذنا عدة آليات للتواصل المباشر مع المواطنين استعدادا لمنتدى مصر

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدّة آليات للتواصل المباشر مع المواطنين خلال الفترة الماضية استعدادًا لمنتدى مصر الذي يُعقد في الفترة بين 19 و24 أكتوبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء السبت، أن إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» يُعتبر أحد هذه الآليات، والتي تمكن المواطنين من الإعراب عن آرائهم ومقترحاتهم وشواغلهم، باعتبارها أحد المدخلات الهامة لتحديد أولويات المنتدى.

ونوه إلى أن ملف التعليم تصدر المحاور التي وردت حولها مقترحات وشواغل، موضحًا أن جلسة التعليم التي تُعقد في أول أيام المنتدى تحت عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا؟»، كانت أكثر الجلسات استقبالًا لطلبات الحضور بنسبة 25%.

ولفت إلى تنفيذ العديد من اللقاءات في الجامعات ومع مراكز الفكر بجانب استطلاعات الرأي الميدانية والتي تهدف إلى الاستماع إلى المواطنين والتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم.

وأشار إلى أن المنتدى يضم 15 جلسة عمل رئيسية، بجانب عدد من ورش العمل المخصصة لمناقشة قضايا محددة استجابة لما رُصد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الأجندة النهائية للمنتدى يُجرى حاليًا الانتهاء منها.

وأوضح أن هذه الورش تعقد على مدار أيام المنتدى، وتتم بحضور الحكومة والخبراء والمواطنين، وأصحاب المصلحة، ومشيرًا إلى أن اليوم الأخير مخصص لريادة الأعمال ويُجرى به عدد من الورش.

وأكد أن الموقع الإلكتروني للمنتدى استقبل 61300 طلب لحضور جلسات المنتدى، موضحًا أن نحو 9 آلاف منهم فقط يتلقون دعوة لحضور المؤتمر بمعايير تضمن وجود تمثيل كامل لمختلف فئات المجتمع في جميع الجلسات.

وأشار إلى أن الهيئة التنظيمية للمنتدى توجه دعوات مباشرة للخبراء وصناع الرأي وممثلي البرلمان والأحزاب للمشاركة في المنتدى، بهدف إثراء المناقشات، والخروج بتوصيات تعبر عن مختلف طوائف المجتمع.

