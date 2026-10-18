قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي "أول من يطبق الدستور بشكله الحرفي بإحداث تجربة نقل سلمي للسلطة، مؤكدا أن "التاريخ سيقف طويلا أمامها".

وعبر خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" عن حزن وقلق المواطنين إزاء عدم استمرار الرئيس بعد 2030، قائلا: "صحيح الناس زعلانة كتير، إن الرئيس السيسي مش هيكون موجود، لكنه أعلى المصلحة الدستورية على حساب أي شيء آخر، وهو كده بيقول لنا: أنا مش عايز المنصب، أنا عايز الدستور ودولة المؤسسات، والبلد تقف على رجليها، أنا عايز انتقال سلمي للسلطة، بدلا من المؤامرات اللي تمت علينا في فترات سابقة".

وأكد أن الرئيس السيسي مقتنع منذ اليوم الأول بالالتزام بالفترة الدستورية المحددة، موضحا أن المادة 200 من الدستور تنص على أن من مهام القوات المسلحة صون الدستور، والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد.

وأوضح أن المادة 200 تمثل ضمانة للديمقراطية ومدنية الدولة والحريات والدستور والقوانين، مؤكدا أنها تمثل "رسالة طمأنة للناس" بأن الجيش هو حارس الوطن الذي يحمي الدستور والقانون ومدنية الدولة.

وتابع: "نحن نبغي دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والرئيس يطبق ذلك بشكل عملي"، لافتا إلى أن الرئيس يمتلك رؤية شاملة وقناعة راسخة، وكشف في خطابه عن خطة واضحة ومحددة تطمئن الشعب المصري.