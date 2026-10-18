مظاهرات لا للملوك تجتاح مدنا أمريكية لدعم التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي

نظمت، اليوم السبت، تجمعات حاشدة دعت إليها شبكة "لا للملوك" المعارضة للرئيس دونالد ترامب، في مدن ومناطق مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة، بهدف تشجيع المواطنين على التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي.

وجرى الإعلان عن مئات الفعاليات المقررة باعتبارها تجمعات غير حزبية، رغم أنها سعت إلى البناء على ما يقرب من عامين من المسيرات والمظاهرات التي نظمتها حركة "لا للملوك"، وشارك فيها أشخاص مستاؤون من رئاسة ترامب.

وقدمت فرقة موسيقية عروضًا أمام حشد بدا أنه يضم بضع مئات من الأشخاص، ارتدى كثير منهم القبعات والمعاطف، عند نصب لنكولن التذكاري في واشنطن.

وعلى الرغم من الطقس البارد، رقص كثيرون من الحاضرين على أنغام الموسيقى. وكان من بين اللافتات العديدة التي رفعها المشاركون شعارات تقول: "صوتوا مبكرا" و"ارفعوا أيديكم عن صوتي الانتخابي!".

وفي تجمع حاشد بمدينة أتلانتا، دعا عضو مجلس المدينة مايكل جوليان بوند الحاضرين إلى حث الآخرين على التصويت قبل الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر.

وقال: "يمنحكم الدستور قوة واحدة، أليس كذلك؟ إنها قوة التصويت. فهل ستستخدمون هذه القوة؟".

وتابع بوند: "أنتم لا ترون سوبرمان يتخلى عن قوته، ولا ترون النمر الأسود يتخلى عن قوته، ولا ترون المرأة المعجزة تتخلى عن حبلها السحري.. فلماذا تتخلون أنتم عن حقكم وقوتكم وواجبكم في التصويت؟ كونوا أبطالا خارقين، واستخدموا قوتكم. اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا".