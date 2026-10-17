التحالف ينشر مشاهد لتدمير منصتي صواريخ في معقل الحوثيين باليمن

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، مشاهد مصورة قال إنها توثق استهداف وتدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي شمالي اليمن، بعد رصد استخدامهما في إطلاق صواريخ باتجاه السعودية.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال التحالف، في التدوينة المرفقة بالمشاهد المصورة: "مشاهد من استهداف وتدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بعد رصد استخدامهما في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة".

وكان التحالف أعلن في تدوينة سابقة، صباح السبت، تدمير المنصتين بمحافظة صعدة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.