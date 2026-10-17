القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1417 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت، تنفيذ 1417 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن».

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن عمليات الاستهداف نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، مضيفًا أنها «أسفرت عن تحييد نحو 800 عنصر، بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب أكثر من 190 آلية مدرعة ومركبة قتالية ووسيلة نقل وإمداد، فضلًا عن تدمير تحصينات ومواقع نيران»، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

وأشار إلى أن الاستهدافات «توزعت على تجمعات الميليشيا وتعزيزاتها ومواقعها المحصنة ومصادر نيرانها وآلياتها المدرعة ووسائلها القتالية ومواقع إطلاق طائراتها المسيّرة»، لافتًا إلى أنها أسهمت في إرباك تحركاتها وحرمانها من دفع احتياطياتها إلى الجبهات أو تحقيق أي هدف تكتيكي في الميدان.

وتابع: «واصلت وحداتنا في الجبهة الشرقية تمشيط المواقع المعادية وتوسيع نطاق السيطرة، وأحكمت سيطرتها على موقع ميداني تكتيكي جديد».

وفي تعز، قال الناطق إن القوات المسلحة أفشلت موجات الهجوم المتواصلة، فيما استهدف الطيران الحربي مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم بضربات مركزة، ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العمليات تقتصر على الأهداف العسكرية المشروعة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد الدعوة إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لحماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في المعارك الدائرة، معتبرًا أن الجماعة تدفع بالمجندين إلى القتال في «معارك خاسرة» لا تخدم مصالح اليمنيين، بحسب وصفه.

- تقدم ميداني في مأرب وتعز

وفي سياق متصل، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، فيما يكثف الجيش اليمني هجماته محققًا تقدمًا ميدانيًا في مأرب وتعز.

ونشر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، مقطعًا مصورًا عبر منصة «إكس»، قال إنه يوثق استهداف عمليات لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر، باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتضمّن الفيديو، بحسب التعليقات المرفقة به، أسلحة قال التحالف إنها أُنزلت إلى الشواطئ اليمنية لنقلها بعربات عسكرية، إلى جانب استهداف عربات النقل والأسلحة المهربة، ووسائل لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر جماعات الجريمة المنظمة.

وتضمنت المشاهد أيضًا عملية قال التحالف إنها كانت تستهدف نقل أسلحة مهربة إلى الجزر اليمنية. وأرفق المالكي المقطع بعبارة: «نضربهم على الأرض.. نغرقهم في البحر».