أحمد موسى: الناس كلها بتقول للرئيس السيسي «هتسيبنا لمين يا ريس؟ إزاي تسيبنا كده؟»

قال الإعلامي أحمد موسى إن ردود أفعال المواطنين منذ يوم الأربعاء تركزت على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور.

وتابع، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الناس كلها من يوم الأربعاء، بتقول هتسيبنا لمين يا ريس؟ إزاي يا ريس تسيبنا كده؟ ممكن نبقى زعلانين في وقت من الأوقات من الوضع الاقتصادي، ولكن وضع النهارده كل ده اتنسى، والكلام اللي الآن: الرئيس إزاي هيسيبنا دلوقتي؟».

وأكد أن تفاعل المواطنين منذ يوم الأربعاء وحتى اليوم جاء إيجابيًا بنسبة 100% تجاه الدولة والرئيس السيسي، لافتًا إلى عدم التفاته إلى مواقف جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي تعارض استقرار مصر، مهما حظي القرار بإشادة واسعة.

وشدد موسى على أن الرئيس السيسي رجل واضح «لا يلف ولا يدور»، ويدرك قراراته وإجراءاته جيدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل على نقل مصر إلى مرحلة أخرى، وأن مسيرة البناء لا تزال متواصلة، وأمام الدولة مشوار عمل طويل لن يتوقف.

وأضاف أن حديث الرئيس لا يعني التخلي عن الملفات الحيوية أو التراجع عنها، قائلًا: «السد هيسيبه؟ لا طبعًا.. كل القضايا والملفات المهمة حاضرة، والرئيس شغال وموجود لآخر لحظة لآخر يوم، مفيش تخلي عن أي شيء، ولا تراجع عن أي شيء، ولا معناه زي ما بعض الناس قالت: كده إثيوبيا هتبدأ تعمل بقى السدود، لا مش هتعمل سدود، ولا تقدر تعمل سدود! هو الرئيس مشي! الرئيس موجود، سلطاته كلها موجودة».



