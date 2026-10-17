سامح شكري: مصر تدافع عن أمنها وأمن دول الخليج بصورة مشتركة

أكد السفير سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة، والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تقف جنبًا إلى جنب مع الأشقاء.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي وأمن مصر يعكس حقيقة الترابط بين أمن دول المنطقة، لافتًا إلى أن ما تتعرض له دول الخليج يؤثر في منظومة الأمن الإقليمي بأكملها.

وأوضح شكري ردًا على سؤال بشأن إمكانية تكوين قوة عربية موحدة، إن الدفاع عن المملكة العربية السعودية هو دفاع عن الأمن القومي العربي وأمن مصر، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن أمن دول الخليج مرتبط بأمن مصر، وما يمس الأمن القومي الخليجي يمس مصر أيضًا.

وشدد على أن مصر تدافع عن أمنها وأمن دول الخليج بصورة مشتركة، وأن الإجراءات التي تُتخذ في هذا الإطار تأتي نتيجة التعاون والتنسيق والتشاور.

ولفت إلى أن مصر اعتادت اتخاذ مثل هذه المواقف دعمًا للأمن القومي العربي ونصرةً للأشقاء.