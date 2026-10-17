عمرو أديب: قد يكون من الأفضل وجود نائب أو نواب لرئيس الجمهورية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه قد يكون من الأفضل وجود نائب أو نواب لرئيس الجمهورية.

وأضاف، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، أن ما يجري حاليًا هو عملية هندسة سياسية، بناءً على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع تصور محدد لاختيار من يقود الدولة بعد عام 2030.

وأوضح أديب أن الرئيس السيسي فتح باب المستقبل على مصراعيه، ووضع آلية لتحديد شكل مستقبل الدولة، مؤكدًا إمكانية إضافة بعض الأمور إلى هذه التصورات، بما في ذلك إتاحة الترشح بصورة طبيعية أمام الجميع، دون اشتراط التأهيل في الأكاديمية العسكرية.

وأكد ضرورة أن يكون الرئيس المقبل مطلعًا على جميع الأمور، وملمًا بالتفاصيل في مصر، لا سيما أن هذه التفاصيل تكاد تكون ضاغطة على الجميع، مستشهدًا بأن الرئيس السيسي يعرف جميع الملفات والأرقام، ودائمًا ما ينتقد من لا يكون مطلعًا على الملف.

وأشار أديب إلى أن الرئيس السيسي يريد تسليم الراية بصورة مريحة ومطمئنة، مؤكدًا أن الحكم يكون للشعب عبر صندوق الانتخابات.