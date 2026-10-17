ليبرمان: تقاعس نتنياهو عن كبح المستوطنين يقوض الدعم الدولي لإسرائيل

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، السبت، إن تقاعس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرا الدفاع والأمن القومي عن وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يقوض الدعم الدولي لإسرائيل.

وأضاف ليبرمان، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "حفنة من مثيري الشغب تقضي على آخر معاقل الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة والعالم".

وتابع: "نتنياهو يصدر بيانات باللغة الإنجليزية، لكنه ووزير الدفاع ووزير الأمن القومي لا يفعلون شيئا لوقف هذا الجنون".

وأردف: "في نهاية المطاف، فإن الضرر يلحق أولا وقبل كل شيء بدولة إسرائيل والمشروع الاستيطاني".

واعتبر ليبرمان أن ذلك "يثبت أن نتنياهو لا يهتم بالدولة، بل يهتم فقط بالسلطة".

وتأتي تصريحاته على خلفية اعتداء إسرائيليين ملثمين على وفد دبلوماسي أوروبي في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أدان بشدة الاعتداء على الدبلوماسيين الأوروبيين، وأعلن فتح تحقيق بالتعاون مع الشرطة، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن منسقة مسبقا معه.

في المقابل، شكك نتنياهو في التقارير بشأن الاعتداء، معتبرا أن الاتهامات تتطلب "أدلة قوية"، رغم إدانة الجيش الإسرائيلي للحادث.

وأثار الاعتداء انتقادات داخل إسرائيل، إذ دعا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، السبت، إلى وقف أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرا أنها غير مقبولة.

كما حذر ليبرمان، في تصريحات سابقة، من أن عنف المستوطنين يلحق أضرارا كبيرة بإسرائيل ومكانتها الدولية، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيه.