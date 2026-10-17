ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لاتهامه بسرقة شقة سكنية في أسوان، بعدما دخلها خلسة واستولى على هاتفين محمولين، فيما ساهم مقطع فيديو متداول في كشف ملابسات الواقعة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن دخول أحد الأشخاص إلى شقة سكنية وسرقتها بمحافظة أسوان.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك الشقة المشار إليها، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان. وبسؤاله، قرر أن أحد الأشخاص دخل شقته وسرق هاتفين محمولين منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتفين المحمولين المستولى عليهما، وتم ضبطهما.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.