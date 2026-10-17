التياترو يعود إلى مسرح السلام الخميس المقبل ضمن الموسم الشتوي

تستعد فرقة المسرح الحديث، برئاسة الفنان محسن منصور، لإعادة تقديم العرض المسرحي «التياترو»، وذلك الخميس المقبل، على قاعة المسرح الكبير بمسرح السلام في شارع القصر العيني، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، لإحياء العروض المسرحية الناجحة وإعادة تقديمها للجمهور ضمن الموسم الشتوي.

ويجدد «التياترو» لقاءه بجمهوره بعد النجاح الذي حققه في ليالي عرضه السابقة، وما شهده من إقبال جماهيري وإشادة نقدية، مقدمًا تجربة مسرحية كوميدية غنائية استعراضية تجمع بين الضحك والغناء والاستعراض في أجواء ترفيهية مميزة.

كما حصد العرض ثلاث جوائز رسمية خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2026.

ويضم العرض نخبة من الفنانين، هم: أمير صلاح الدين، وهند عبد الحليم، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشريهان الشاذلي، وآية خلف، وباسم سليمان، وفادي رأفت، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، ونهلة كمال، وعلاء الحريري.

ويشارك في فريق العمل طارق علي في الأشعار، وشهاب محمد عزت في الموسيقى، ومحمد بيلا في الاستعراضات، وأحمد أمين في الديكور، وأبو بكر الشريف في الإضاءة، وأميرة صابر في الأزياء، ورحاب طايع في الماكياج، وروبي مهاب في الكوافير، ومحمد وحيد في تصميم الدعاية، وعمر صلاح في الجرافيك، ومحمد عبد الرحمن مستشارًا إعلاميًا، ومحمد طارق ومحمد محمود في هيئة الإخراج، ودعاء حسين مخرجًا مساعدًا، وبسنت علي ومنى مهدي مخرجتين منفذتين، ومن تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد.

ويُعرض «التياترو» أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.