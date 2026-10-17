كينيا: ارتفاع إصابات إيبولا إلى 7 حالات بعد إصابة 3 من العاملين بالقطاع الصحي

أعلنت وزارة الصحة الكينية، اليوم السبت، أن ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي بالبلاد ثبتت إصابتهم بفيروس إيبولا، بعد تقديم الرعاية لأول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

كما ثبتت إصابة شخص آخر مرتبط بالحالة الأولى بفيروس إيبولا أثناء وجوده في الحجر الصحي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في كينيا إلى سبع حالات.

وقالت الوزارة إن المرضى الأربعة الجدد يخضعون للعزل ويتلقون الرعاية الطبية، بينما كانت حالة المريضين الآخرين مستقرة.

وتوفي المريض الأول في 5 أكتوبر، بعد أيام من وصوله إلى كينيا قادما من الكونغو، حيث تسبب تفش للفيروس منذ مايو في وفاة ما لا يقل عن 4300 شخص، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي الحالات المؤكدة هناك.

ويتعلق التفشي بسلالة نادرة من فيروس إيبولا تُعرف باسم "بونديبوجيو"، ولا يوجد لقاح معتمد أو علاج محدد لها حتى الآن.

ويعد فيروس إيبولا شديد العدوى، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم والقيء، أو من خلال ملامسة المواد والأسطح الملوثة بالفيروس، مثل أغطية الأسرّة والملابس.