اشتباكات حدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان الأفغانية

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تبادلت القوات الباكستانية وعناصر من حركة طالبان الأفغانية إطلاق النار في عدة مواقع على طول الحدود الشمالية الغربية لباكستان، اليوم السبت، فيما أكد مسؤولون أمنيون باكستانيون ووسائل إعلام رسمية أن القوات - مدعومة بالمدفعية - دمرت مواقع تابعة لطالبان.

وقال المسئولون إن القوات الباكستانية قتلت عددا غير محدد من مسلحي حركة طالبان الباكستانية أثناء محاولتهم العبور إلى داخل باكستان من منطقة نائية بشرقي أفغانستان خلال الاشتباكات.

واستمرت المواجهات لعدة ساعات على طول الحدود في مديرية كورام بإقليم خيبر بختونخوا، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمنيين باكستانيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مصرح لهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة طالبان في أفغانستان.