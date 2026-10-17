قال أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، إنه يشعر بقدر من التعاطف مع فريقه السابق، بشكتاش التركي، والذي مثله في مسيرته الاحترافية، لكنه في الوقت نفسه يتمنى التوفيق للنجم المصري محمد صلاح في طرابزون سبور.

ويلعب طرابزون يوم الإثنين المقبل مع بشكتاش ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، حيث يحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن طرابزون الخامس، ما يعني أن الانتصار يحمل أهمية كبير لكلا الفريقين.

وسُئل أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية، عما إذا كان سيساند فريقه السابق بشكتاش، أم مواطنه صلاح.

ورد "الصقر" مبتسما: "قلبي مع بشكتاش، وعقلي مع صلاح".

كما أكد حسن على أن صلاح يواصل الإبهار في مشواره مع طرابزون ويحقق أرقاما مميزة تثبت أنه لاعب عالمي لم يفقد بريقه.