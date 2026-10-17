 جراح البابا ليو: لا موانع طبية لسفره إلى أمريكا اللاتينية في نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جراح البابا ليو: لا موانع طبية لسفره إلى أمريكا اللاتينية في نوفمبر المقبل

مدينة الفاتيكان - أ ب
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 8:43 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 8:43 م

قال الجراح المعالج للبابا ليو لوسائل إعلام الفاتيكان، اليوم السبت، إنه "لا توجد أسباب طبية" تمنعه من السفر إلى أمريكا اللاتينية، وفقا للموعد المقرر في الفترة من 6 إلى17 نوفمبر.

وذكر الدكتور ستيفانو مارجاريتورا، أن "قداسة البابا بذل كل ما في وسعه، بقلبه وروحه، من أجل التعافي"، مضيفا أنه يتوقع أن يتعافى البابا تماما من الجراحة "خلال نحو عشرة أيام أخرى".

وقال لموقع "أخبار الفاتيكان": "فيما يتعلق برحلة طويلة تتضمن السفر جوا، ومن المقرر القيام بها بعد نحو ثلاثة أسابيع، أرى أنه لا توجد أسباب طبية تمنع إتمامها".

ونشرت المقابلة بعد وقت قصير من عودة البابا إلى الفاتيكان اليوم السبت، بعد أربعة أيام من استئصال مارجاريتورا الفص السفلي من رئته اليمنى، حيث كانت توجد عُقيدة سرطانية.

 

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