زيلينسكي: خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك ما زالت لا تعمل بكامل طاقتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك التي تعتمد عليها أوكرانيا في دفاعها لا تزال تعمل بقدرة محدودة.

وكان الجيش الأوكراني يشكو من هذه المشكلة منذ منتصف الأسبوع، وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى زيلينسكي من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتكثيف الغارات الجوية الروسية.

وأوضح زيلينسكي، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية في كييف، أن الاختبارات التي أُجريت في دول أوروبية أظهرت أن عمليات تقييد الخدمة لم تستهدف سوى أوكرانيا، مستنتجاً: "هذا يعني أنها عملية مخطط لها".

وأضاف زيلينسكي أن الأقمار الاصطناعية ، التي تشغلها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، أصبحت لا تتتبع الهوائيات المثبتة على الأجسام الطائرة التي تتحرك بسرعة تتجاوز 161 كيلومتراً في الساعة.