القبض على عامل وابنه بتهمة سكب البنزين وإحراق محل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل وابنه، لاتهامهما بسكب البنزين وإحراق محل تجاري مملوك لشخص بالمنصورة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بإضرام النيران في أحد المحال التجارية بالدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك المحل المشار إليه، والمقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، أقدم شخص وابنه على إضرام النيران عمدًا في المحل المملوك له، عن طريق سكب كمية من البنزين عليه وإشعالها، ما أدى إلى حدوث تلفيات به، وتمكن من إخماد الحريق بمساعدة الأهالي.

وأضاف أن الواقعة جاءت بسبب خلافات بينهما، إثر عمل الثاني سابقًا بالمحل المملوك له وطرده منه، مشيرًا إلى عدم تقدمه ببلاغ بسبب تدخل الأهالي للصلح بينهما.

وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.