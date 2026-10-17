• الجيش اليمني قال إنه نفذ خلال 24 ساعة 1417 عملية استهداف أسفرت عن تحييد نحو 800 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب أكثر من 190 آلية ومركبة قتالية..

أعلن الجيش اليمني، السبت، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في الجبهة الشرقية، وإحباط هجمات متواصلة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما قال إنه نفذ خلال 24 ساعة 1417 عملية استهداف أسفرت عن تحييد نحو 800 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح.

جاء ذلك في بيان للجيش نشره الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، تطرق فيه إلى تطورات المواجهات مع الحوثيين، دون أن يحدد المواقع التي سيطر عليها في الجبهة الشرقية.

وقال الجيش إن قواته "واصلت زخمها القتالي ضمن عملية فجر اليمن"، ونفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 1417 عملية استهداف باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات.

وأوضح أن العمليات استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومواقعهم المحصنة ومصادر نيرانهم وآلياتهم المدرعة ووسائلهم القتالية، إضافة إلى مواقع إطلاق طائراتهم المسيّرة.

وأضاف أن تلك العمليات أسهمت في "إرباك تحركات الحوثيين ومنعهم من إرسال قوات احتياطية إلى الجبهات أو تحقيق أهداف ميدانية".

وبحسب البيان، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 800 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب أكثر من 190 آلية مدرعة ومركبة قتالية ووسيلة نقل وإمداد، فضلًا عن تدمير تحصينات ومواقع لإطلاق النيران.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أفاد الجيش بأن وحداته في الجبهة الشرقية واصلت تمشيط مواقع الحوثيين وتوسيع نطاق سيطرتها، وأحكمت السيطرة على مواقع تكتيكية جديدة، دون تحديد عددها أو مواقعها.

وفي محافظة تعز، أعلن الجيش إحباط موجات هجوم متواصلة للحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي ضربات مركزة على مواقع الجماعة وتعزيزاتها، قال إنها أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

وأكد الجيش أن عملياته تقتصر على الأهداف العسكرية المشروعة، وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودعا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في المعارك.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري بشأن ما أورده الجيش في بيانه.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.