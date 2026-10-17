ماريسكا يدخل تاريخ البريميرليج بعد انطلاقة مثالية مع مانشستر سيتي

حقق إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه للفوز في أول 7 جولات من المسابقة خلال الموسم الحالي.

وجاء هذا الإنجاز عقب انتصار مانشستر سيتي على إيبسويتش تاون بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية تحت قيادة مدربه الإيطالي.

وبحسب التقرير، أصبح ماريسكا أول مدرب يحقق الفوز في أول 7 جولات من الدوري الإنجليزي مع الفريق نفسه، بعدما نجح في قيادة السيتي لتحقيق العلامة الكاملة منذ بداية الموسم، رغم خسارته أمام أرسنال في مباراة درع المجتمع.

واستهل مانشستر سيتي مشواره في المسابقة بالفوز على بورنموث بنتيجة 2-1، ثم تغلب على كريستال بالاس بنتيجة 4-1، وحقق انتصارًا على كوفنتري سيتي بهدف دون رد.

كما فاز الفريق على غريمه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز سندرلاند بنتيجة 5-3، ثم اكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة، واختتم سلسلة انتصاراته بالفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 3-2.

وبهذه النتائج، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 21 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا بداية قوية في سباق المنافسة على اللقب.