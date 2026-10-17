روّجت المطربة آمال ماهر لحفلها المرتقب ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامته يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ونشرت آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الحفل، وعلّقت قائلة: «جمهوري الحبيب الغالي، الحفلة الغالية على قلبي في دار الأوبرا المصرية، في انتظاركم يوم الخميس 22 أكتوبر في ليلة لن تُنسى إن شاء الله».

ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور، في أمسية طربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا لافتًا، إذ نفدت تذاكره بعد 24 ساعة فقط من طرحها للحجز.