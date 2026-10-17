• رغم إرسال مرافقين للوفد موقع الاعتداء إلى غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي وفق إذاعته، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق بالواقعة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بأن قوات الجيش والشرطة لم تصل لنجدة وفد دبلوماسي أوروبي يضم ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وبولندا، تعرض لهجوم من مستوطنين وسط الضفة الغربية المحتلة، رغم مرور 3 ساعات على إرسال مرافقين للوفد بلاغا يتضمن الموقع الجغرافي للاعتداء.

جاء ذلك عقب تداول وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر مستوطنين، بعضهم ملثمون، يحملون عصيا وحجارة ويهددون ركاب مركبات الوفد، فيما ظهر زجاج إحدى المركبات محطما.

وقالت الإذاعة إن الاعتداء بدأ في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عند الساعة 13:29 بالتوقيت المحلي (10:29 ت.غ)، حين وثقت مقاطع مصورة اقتراب أول مجموعة من المستوطنين من مركبات الوفد.

وأضافت: "في الساعة 13:31 (10:31 ت.غ)، أرسل أحد النشطاء المرافقين للدبلوماسيين في القرية رسالة مرفقة بتحديد الموقع الجغرافي وتوثيقات لما يجري، إلى غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، وتحديدا إلى غرفة عمليات الدفاع الإقليمي التابعة للواء بنيامين".

وأوضحت الإذاعة أن 3 ساعات مرت منذ إرسال البلاغ دون وصول أي قوة من الجيش أو الشرطة الإسرائيلية لمساعدة الدبلوماسيين أو أخذ إفاداتهم وجمع الأدلة بشأن الاعتداء.

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين "فروا من القرية بعدما أدركوا أن أحدا لن يأتي لمساعدتهم".

واختتمت الإذاعة تقريرها بعبارة: "ثلاث ساعات والجيش لم يصل".

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، فتح تحقيق بشأن الاعتداء عقب تداول مقطع مصور عبر الإنترنت يظهر مهاجمة عدد من الدبلوماسيين في منطقة الطيبة.

وأضافت أنها أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالواقعة، بهدف تحديد مكان الضحايا وجمع إفاداتهم والكشف عن هوية المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.

وبشأن تفاصيل الهجوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي إفادات من الموقع تحدثت عن وصول 7 مستوطنين ملثمين على متن مركبات مخصصة للطرق الوعرة، ومحاصرتهم مركبة دبلوماسية ومطالبتهم ركابها بإبراز هوياتهم، قبل تحطيم زجاج مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية.

وأفادت الإذاعة بأن أحد أعضاء الوفد الأوروبي الذين تعرضوا للاعتداء، وظهر ملقى على الأرض بجوار مركبة دبلوماسية، هو برنار بودو، رئيس بلدية أولنوا إيمري شمالي فرنسا.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الوفد كان يتفقد عملية قطف الزيتون قرب الطيبة، التي وصفتها بأنها آخر قرية مسيحية في الضفة الغربية، عندما اعترض مستوطنون مركباته واعتدوا عليه.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وأراضيهم خلال موسم جني الزيتون، الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ويشكل مصدر رزق رئيسيا لآلاف العائلات الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.

وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.