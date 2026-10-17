البابا ليو يغادر مستشفى جيميلي في روما بعد جراحة لعلاج سرطان الرئة

غادر البابا ليو، بابا الفاتيكان، مستشفى جيميلي في روما اليوم السبت، بعد أربعة أيام من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة.

وكان في استقبال البابا عشرات الأشخاص الذين تمنوا له الشفاء أثناء خروجه من المستشفى واستقلاله سيارة كانت في انتظاره للعودة إلى الفاتيكان.

ورافق الجرّاح الذي أجرى له العملية، الدكتور ستيفانو مارجاريتورا، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى جيميلي، البابا حتى باب المستشفى عند إتمام إجراءات خروجه رسميا.

وبعد عشر دقائق من مغادرته المستشفى، دخل البابا من بوابات الفاتيكان. ومن المقرر أن يحيّي أتباع الكنيسة بالبركة التقليدية لصلاة التبشير الملائكي غدا الأحد، وذلك بعد أسبوع من إعلانه أن الأطباء اكتشفوا عُقيدة في رئته. وفي تصريح صريح على نحو غير معتاد، قال إنه سيخضع لاستئصالها.

وخضع البابا /71عاما/ لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، بعدما اكتشف الأطباء عقيدة يشتبه في كونها سرطانية. وأكدت الجراحة إصابته بالسرطان الغُدي، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة.

ومنذ إجراء الجراحة، أظهر البابا ليو علامات على تعافيه بصورة جيدة. فقد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد اجتماعات مع كبار مساعديه، وأقام القداس في كنيسة صغيرة مؤقتة داخل المستشفى.