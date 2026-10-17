زيلينسكي يحث أنصاره على دعم فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنصاره اليوم السبت على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا، بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يوقف حزمة واسعة من القيود التي تستهدف الاقتصاد الروسي.

وأثار قرار البيت الأبيض مزيدا من المخاوف بأن أوكرانيا يمكن أن تكون عرضة لهجمات موسكو المتصاعدة مع اقتراب فصل الشتاء.

ووصف زيلينسكي الخطوة التي اتخذها ترامب بتعليق العقوبات بأنها أمر مؤسف، لكنه لم ينتقد بشكل مباشر الرئيس الأمريكي على الرغم من تصاعد التوترات بين أوكرانيا وواشنطن في الأيام الأخيرة.

وكتب زيلينسكي "للأسف تم اتخاذ قرار في أمريكا بتجاهل قانون/ليندسي جراهام/ تماما، الذي كان من المفترض أن يفرض ضغطا حقا على روسيا لإنهاء هذه الحرب".

وأعرب عن أمله في إمكانية إحياء العقوبات الجديدة. وقال: "كان من شأن هذا القانون أن يساعد بشكل هائل ـ وما زال بإمكانه ذلك! لكنه بحاجة إلى أن يتم تفعيله بالفعل، وكل صوت يدعمه يكتسب أهمية".

وقال مسؤولون إن الهجمات الروسية خلال الليل أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم سائق سيارة إسعاف، وإصابة العشرات.

وحسب السلطات الروسية، أسفرت هجمات المسيرات الأوكرانية عن مقتل امرأة في منطقة روسية حدودية وتعطيل الرحلات الجوية في مطارات موسكو.