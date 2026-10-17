أفاد خبراء الأرصاد، اليوم السبت، بأن الإعصار ترودي تحرك نحو المناطق الجنوبية الغربية والغربية الوسطى من ساحل المحيط الهادئ المكسيكي، مع توقعات بزيادة شدته خلال اليوم.

وسوف يقترب مركز ترودي من الساحل في وقت لاحق اليوم، ويمر بمحاذاته حتى غدا الأحد.

وظل التحذير من الإعصار ساريا من مانزانيلو في ولاية كوليما إلى كابو كوريينتس في ولاية خاليسكو.

وكانت العاصفة إعصارا من الفئة الأولى، تصاحبها رياح قصوى مستمرة بلغت 90 ميلا في الساعة (150 كيلومترا في الساعة) مساء الجمعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ترودي كان على مسافة نحو 240 ميلا (385 كيلومترا) جنوب غرب أكابولكو في ولاية جيريرو المكسيكية، ونحو 215 ميلا (345 كيلومترا) جنوب شرق مانزانيلو بولاية كوليما، بينما كان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كيلومترا في الساعة).

ودعت البحرية المكسيكية العاملين في القطاع البحري وسكان السواحل إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب الأمواج العالية والأمطار الغزيرة وخطر ارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق المعرضة للخطر.

ومن المتوقع أن يتسبب ترودي اليوم وغدا في هطول كميات من الأمطار تتراوح بين 4 و8 بوصات (10 إلى 20 سنتيمترا)، مع كميات معزولة (أي تهطل في أماكن محددة) تصل إلى نحو 15 بوصة.

وفي المحيط الهادئ أيضا، كان إعصار تشامبي يشتد ويتحرك غربا نحو جوام بسرعة 15 ميلا في الساعة (23 كيلومترا في الساعة)، مع زيادة الرياح القصوى المستمرة إلى 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة)، حسبما أفادت خدمة الطقس الأمريكية وموقع قيادة الأرصاد الجوية والعلوم المحيطية التابعة للبحرية الأمريكية.