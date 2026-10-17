الشرطة الفرنسية تشتبك مع المتظاهرين في باريس وليون وستراسبورج

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات في مدن باريس وليون وستراسبورج في يوم من المظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على تكاليف المعيشة المرتفعة.

وجاءت الاشتباكات الأولى فيما عمت المظاهرات أنحاء فرنسا. وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام قسم شرطة ونهبوا المتاجر في مرسيليا. وأفادت شرطة باريس إن نحو 100 شخص ألقي القبض عليهم لحمل السلاح وغيرها من الأشياء الممنوعة.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الليلة السابقة على التظاهر بشكل سلمي.

وكانت وزارة الداخلية سجلت 140 مظاهرة عبر البلاد بحلول منتصف النهار، شارك فيها 32800 متظاهر . وقالت الوزارة إنه تم اعتقال 166 شخصا حتى الآن على مستوى البلاد.

وكان من المتوقع مشاركة ما يصل إلى 170 ألف متظاهر عبر فرنسا بين 30 ألفا و60 ألفا منهم في باريس وحدها.

وبحسب وزارة الداخلية، كان هناك حشد قوي للغاية من التيار اليساري المتشدد الذي قالت الوزارة إنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار. وكان هناك هجمات مستهدفة وعنيفة من جانب ملثمين سيما في باريس ومرسيليا ورين وتولوز وأُنجيه.