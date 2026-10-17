موسكو ترحب بتعليق ترامب الرسوم الجمركية

رحبت موسكو، اليوم السبت، بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة وتاريخية بحق".

وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، في منشور له على تطبيق "تيليجرام"، اليوم السبت، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية المنصوص عليها في حزمة العقوبات ضد روسيا قبيل دخولها حيز التنفيذ بقليل، وذلك بعد أقل من شهر من توقيعه لتلك الحزمة.

وبرر ترامب قراره بقوله إن "مثل هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

وقال دميترييف إن التشريع "كان سوف يؤدي إلى حالة من الجمود التام في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة، والأهم من ذلك، كان يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية".

ورأى دميترييف أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة يشكل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق السلام الدائم.

وبصفته مفاوضا للكرملين، يجري دميترييف محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.