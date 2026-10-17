حرائق كاليفورنيا تجبر الآلاف على النزوح وتدمر 6 منازل

قالت إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، إن تداعيات الحريق الذي انتشر بشكل سريع جنوبي الولاية بفعل الرياح الحارة أمس الجمعة، وأدى إلى تدمير ستة منازل، طالت نحو 4600 منزل آخرين، وأدى إلى إجلاء نحو 16 ألف شخص مع صدور أوامر بإخلاء عدة مناطق ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية .

وذكرت "د ب أ"، أن نحو 400 من رجال الإطفاء يكافحون حاليا ألسنة اللهب، بينما يتوجه 400 آخرون إلى موقع الحريق، إذ أُصيب رجلا إطفاء خلال العملية ونُقلا إلى مستشفيات قريبة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأمريكية، إن الحريق يهدد العديد من المنازل في بلدة ماليبو الساحلية غرب لوس أنجلوس، حيث اضطر عدة مئات من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وأوضح مارك باكوف، رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة أورانج، إن حريقا قرب سان كليمنتي، على بعد مسافة نحو 90 كيلومترًا جنوب لوس أنجلوس، والذي أُطلق عليه اسم "حريق نورتي"، اتسع ليشمل مساحة تقارب كيلومترين مربعين خلال بضع ساعات يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل تلتهمها النيران في سان خوان كابيسترانو في مقاطعة أورانج.

وترافق ذلك مع جهود مضنية تبذلها فرق الإطفاء لحصار ألسنة اللهب المتصاعدة من أسطح تلك المباني ذات الطابقين، بينما غطت سحب الدخان الأسود السماء فوق ملاعب التنس وحمامات السباحة في الأفنية الخلفية للمنازل.

وارتفعت درجات الحرارة في جنوب كاليفورنيا إلى أكثر من 30 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية، هبوب رياح سانتا آنا في بعض المناطق، وهي رياح قوية وجافة يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق بسرعة.

وقطعت شركة الكهرباء في المنطقة، "ساوثرن كاليفورنيا إديسون"، إمدادات الكهرباء في المناطق الأكثر عرضة للخطر كإجراء احترازي، إذ إن الهبات القوية للرياح قد تلحق الضرر بأبراج الكهرباء وخطوط الطاقة وتُحدث شررا؛ ما تسبب في حرائق كثيرة في الماضي.