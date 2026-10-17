انخفاض منسوب المياه في بحر الشمال يعطل الرحلات البحرية إلى جزر بشمال ألمانيا

في ذروة عطلة الخريف، أثرت مستويات المياه المنخفضة في بحر الشمال على حركة العبّارات المتجهة إلى بعض جزر في منطقة شرق فريزيا الواقعة شمال غرب ألمانيا.

وأفادت بيانات منشورة على الإنترنت لشركات تشغيل العبّارات بأن بعض الرحلات أُلغيت، فيما تغيرت مواعيد رحلات أخرى إلى الجزر. ويعود انخفاض منسوب المياه إلى هبوب رياح شرقية قوية.

وأُلغيت بعض الرحلات المقررة بين جزيرتي فانجروجه وهارليزل على البر الرئيسي، كانت مقررة بعد ظهر غد الأحد وصباح بعد غد الاثنين. وفي المقابل، جرى توفير رحلات بديلة في مواعيد أسبق أو بعد المواعيد الأصلية، وفقًا لجدول مواعيد شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي تتولى تشغيل خدمة العبّارات من خلال إحدى شركاتها التابعة.

كما أعلنت شركة "نوردزيباد شبيكروج"، المشغلة لخدمة العبّارات من جزيرة شبيكروج وإليها، عن إجراء بعض التعديلات على مواعيد الرحلات من الأحد إلى الثلاثاء.

كذلك، سيتعين على الراغبين في السفر بالعبّارة بين جزيرة يويست ونورددايش تغيير خططهم. وأعلنت شركة الملاحة "نوردن-فريزيا" إلغاء رحلتي العبّارات المقررتين بعد ظهر الأحد من نورددايش إلى يويست، والرحلتين في الاتجاه المعاكس، بسبب انخفاض منسوب المياه. وكانت مواعيد الرحلات قد عُدّلت في البداية بدلًا من إلغائها. وأضافت الشركة بعد ظهر اليوم السبت أنه "لا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان بالإمكان تسيير الرحلات خلال الأيام المقبلة".

في المقابل، من المقرر أن تسير العبّارات بين جزيرة نوردَرناي ونورددايش وفقًا للمواعيد المحددة.

ولا تُعد الرياح الشرقية القوية أمرًا غير مألوف في بحر وادن (البحر الطيني) خلال النصف الشتوي من العام، إذ تدفع المياه بعيدًا عن الساحل، ما يجعل تشغيل العبّارات متعذرًا أو ممكنًا في نطاق محدود فقط.