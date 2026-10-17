أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، إصابة 5 من منتسبيها بجروح طفيفة جراء انفجار مخزن لـ"الأعتدة التالفة" داخل أحد مقارها بالعاصمة بغداد، فيما وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها سيطرت على الحريق الناجم عن الانفجار الذي وقع داخل أحد مقارها شرقي قناة الجيش في بغداد.

وأكدت أن "الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن إصابة 5 منتسبين بجروح طفيفة".

وأوضحت أن "اللجان المختصة باشرت إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه"، على أن تُعلن النتائج فور اكتمال التحقيقات.

وفي بيان منفصل، أعلن الإعلام الأمني أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الانفجار.

وشدد رئيس الوزراء على "الإسراع في إنجاز أعمال التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث".

كما وجّه باتخاذ "جميع التدابير وإجراءات السلامة اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا"، وفق بيان أصدره السبت.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في بيان أولي، انفجار "كدس من العتاد التالف" داخل المقر، مشيرة آنذاك إلى عدم تسجيل أضرار بشرية، قبل إعلان حصيلة الإصابات النهائية.