غضب في الكونجرس بعد إعفاء ترامب روسيا من العقوبات قبل دخولها حيز التنفيذ

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونجرس اليوم السبت، بعدما أقر الكونجرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من أمس الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقرّبت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد أعلن مؤخرا عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة محدودة الفرص لخفض أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسئولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.

وقال تيليس: "أي جزء من ضرورة تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتا مقابل 11 لا يفهمه الرئيس ومستشاروه؟ من غير المقبول أن ترضخ هذه الإدارة لديكتاتور روسي غزا أوكرانيا بشكل غير قانوني".

وأوضح تيليس أنه إذا كان ترامب يريد خفض أسعار الطاقة فعليا، فعليه إنهاء الحرب مع إيران، التي يُلقى عليها باللوم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار الوقود، "بدلا من تقديم خدمة لفلاديمير بوتين".

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف.. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءًا يومًا بعد يوم".