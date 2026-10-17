لقي رجل يبلغ من العمر 71 عامًا حتفه إثر هجوم تمساح يبلغ طوله نحو 3.6 أمتار، أثناء صيده السمك قرب بركة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، السبت، أن الهجوم وقع في حديقة الدكتور برادفورد التذكارية بمنطقة وينتر غاردن، حيث توجد برك صغيرة متصلة ببحيرة أبوبكا.

وأضافت أن ستيف هاميلتون تعرض للهجوم أثناء صيده السمك على ضفة إحدى البرك، ما أدى إلى وفاته.

وقال الكابتن مايكل ماسون، من إدارة شرطة وينتر جاردن، للصحفيين، إن التمساح هاجم هاميلتون بينما كان واقفًا على الضفة، وسحبه إلى المياه.

وأضاف: "توجد أعداد كبيرة من التماسيح في بحيرة أبوبكا، وليس من المستغرب على الإطلاق رؤية التماسيح في هذه المنطقة من المدينة".

وبحسب بيان صادر عن لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية، تُعرف بحيرة أبوبكا بوجود أعداد كبيرة من التماسيح فيها.