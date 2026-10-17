 تشيلسي يتلقى ضربة قوية بإصابة مارتينيز أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشيلسي يتلقى ضربة قوية بإصابة مارتينيز أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أحمد زاهر
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 8:30 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 8:31 م

تلقى تشيلسي ضربة قوية رغم فوزه على إيفرتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض حارسه إميليانو مارتينيز لإصابة في الرأس استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية احترازية.

وأسهم الحارس الأرجنتيني في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي بعد 23 مباراة، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 68، إثر اصطدامه بكيران ديوسبري، مدافع إيفرتون، خلال إحدى الكرات الثابتة.

وتوقف اللعب لمدة 8 دقائق لتلقي مارتينيز العلاج، قبل أن يغادر أرض الملعب على محفة، ليشارك الحارس مايك بيندرس بدلًا منه.

وتحدث تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عن حالة الحارس عقب المباراة، قائلًا: «تعرض لارتجاج، لا أعرف أكثر من ذلك، يجب أن ننتظر، شاهدت مقطعًا واحدًا لفيديو الواقعة».

وأضاف: «ما نعرفه أنه غادر الملعب في حالة وعي، وهو في المستشفى الآن للخضوع لفحوص وقائية، نحتاج إلى الانتظار، ونأمل ألا تكون الإصابة خطيرة».

وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية غياب مارتينيز عن ثلاث مباريات مقبلة على الأقل، تشمل مواجهتي توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.


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