رسام ألماني يقاضي أوبن إيه آي بسبب تقليد أعماله وانتهاك حقوق الملكية الفكرية

يعتزم الرسام الألماني أكسل شيفلر، مبتكر شخصية الأطفال "جروفللو"، التصدي للصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي بأسلوب أعماله.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، قال شيفلر:" أفكر في رفع دعوى قضائي. أفضل أن أتعاون مع فنانين آخرين ونتوجه معًا إلى القضاء". وأوضح أنه يجري محادثات مع دور النشر التي يتعامل معها بشأن إمكانية تقديم الدعم له.

وتحدثت صحيفة "دي تسايت" مع الفنان الذي يستخدم أساليب الرسم التقليدية، عن قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" على إنشاء صور خلال دقائق، استجابة لطلب رسم شخصية "جروفللو"، بحيث تتشابه بوضوح مع أعمال شيفلر. وقال الرسام تعليقًا على ذلك: "أشعر بالصدمة. فهذه شخصيتي بكل وضوح، لكن الخلفيات تبدو مختلفة تمامًا عن تلك التي أرسمها".

ولن تكون دعوى شيفلر هي أول دعوى قضائية من هذا النوع؛ فقد رفعت دار النشر "بينجوين راندوم هاوس"، الناشرة لسلسلة كتب الأطفال "التنين الصغير كوكوسنوس"، دعوى قضائية بالفعل ضد شركة "أوبن إيه آي"، حيث تتهم الدار الألمانية الشركة الأمريكية بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال الكاتب والرسام إنجو زيجنر عن طريق روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب دار النشر، يستطيع "تشات جي بي تي"، استجابة لطلبات بسيطة، إعادة إنتاج محتوى من أعمال زيجنر المحمية بحقوق الملكية الفكرية بصورة يمكن التعرف عليها. وأضافت أن روبوت الدردشة ينشئ أيضًا رسومات توضيحية للشخصية تشبه الأصل إلى حد يصعب معه التمييز بينهما، كما يقترح من تلقاء نفسه إعداد مخطوطة جاهزة للطباعة، بما يشمل الغلاف والنصوص التعريفية على الغلاف الخلفي والتعليمات اللازمة لنشر الكتاب عبر منصات النشر الذاتي. وتدعم رابطة تجارة الكتب الألمانية هذه الدعوى القضائية.

من جانبها، قالت شركة "أوبن إيه آي" إنها تراجع الاتهامات الموجهة إليها. وأضافت أن الشركة تحترم حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق، وأنها تجري محادثات مع العديد من دور النشر حول العالم لتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.