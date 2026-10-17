وزير الخارجية الفرنسي يصل بيروت للقاء مسئولين لبنانيين

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• في ظل مساع لإيجاد صيغة أممية بديلة لقوات "اليونيفيل" بعد انتهاء ولايتها أواخر العام الجاري

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن بارو وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا، شرقي العاصمة، للقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، وصول الوزير الفرنسي إلى قصر بعبدا.

وأوضحت أن الوفد المرافق لبارو يضم الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو، والسفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، والنائبة عن الفرنسيين المقيمين في الخارج أميليا لاكرافي.

كما يضم الوفد عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة أو دو سين كريستين لافارد، ومدير إدارة إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط روماريك روانيان.

وتأتي زيارة بارو في ظل مساعٍ لبنانية لإيجاد صيغة أممية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعد انتهاء ولايتها أواخر العام الجاري وانسحابها من البلاد.