القبض على سائقين بالشرقية بعد هدم جزء من حائط منزل بسبب خلافات الجيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائقين، لاتهامهما بهدم جزء من حائط منزل عمدًا بمحافظة الشرقية، على خلفية خلافات بينهما وبين مالكة المنزل حول الجيرة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة ربع نقل بهدم جزء من الحائط الخاص بقطعة أرض مملوكة له عمدًا بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية بلاغًا من الممثل القانوني لإحدى السيدات، المقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه موكلته من سائقين، لتهجمهما على منزلها وهدم جزء من حائط المنزل، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهما وضبطهما، وهما مقيمان بدائرة المركز. وبإرشادهما، جرى ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص.

وبمواجهتهما، أقرا بوجود خلافات حول الجيرة بينهما وبين زوج الشاكية، بسبب شرائهما قطعة أرض من شقيق زوج الشاكية ورفضهما تسليمها لهما. وأضاف أحدهما أنه أثناء قيادته السيارة المشار إليها والعودة بها إلى الخلف، اصطدم بمنزل الشاكية دون قصد منه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.