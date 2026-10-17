شركات تلجأ إلى تجميع أجهزة كهربائية بمكونات مستعملة لمواجهة ارتفاع التكاليف

• السوق الموازية تصل للأجهزة الكهربائية.. وأسعار الغسالات والبوتاجازات المجمعة أقل من قيمتها الأصلية بكثير

• جورج زكريا: هذه الظاهرة جديدة.. وجزء كبير من العملاء اتجه إلى هذه السوق بسبب الغلاء

لجأت عدد من الشركات العاملة بقطاع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية إلى تجميع الأجهزة بمكونات مجهولة المصدر، وطرحها للعملاء بأسعار متدنية، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتراجع حجم المبيعات، وفق عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«مال وأعمال».

ويعانى قطاع الأجهزة الكهربائية فى مصر من اضطرابات عنيفة، تمثلت فى تراجع حجم المبيعات بأكثر من 60% خلال العام الحالى، وزيادة تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، وهو ما دفع عدد من الشركات إلى تسريح آلاف العمال، وفق تصريحات سابقة لعدد من مسئولى الشعبة والشركات لـ«مال وأعمال».

ويقول جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأجهزة المرتفعة أدت إلى خلق سوق موازية للقطاع، تُباع فيه سلع مجهولة بأسعار تقل عن نظيرتها بالسوق بأكثر من 50 و60%.

وأضاف زكريا خلال تصريحاته لـ«مال وأعمال» أن عدد من الشركات لجأت إلى تجميع بعض المكونات من الأجهزة المستعملة والتالفة، مثل «المواتير» ثم قامت بإصلاحها وتجميعها على شكل ثلاجة -على سبيل المثال- ثم تُطرح بسعر يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.

وتابع: «هذه الأسعار جذبت عدد ملحوظ من العملاء، فأغلب المستهلكين غير قادرين على شراء الثلاجة العادية بأسعار تتجاوز الـ50 ألف جنيه».

وبحسب زكريا فإن هذه المنتجات تُباع فى بعض المحال والدكاكين الشعبية دون أى رقابة، مؤكدًا أنه بالرغم من تدنى مستوى الجودة فى تلك المنتجات فإنها استطاعت أن تستحوذ على حصة كبيرة نسبيًا من مبيعات القطاع.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة تُباع بضمان يتراوح بين عام وعامين، لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لم يختبر العميل مرحلة الضمان المذكورة، كما أن تلك الفترة قد يضمنها التاجر نفسه بعيدًا عن الشركة.

وقال عدد من المتعاملون بالسوق إن أبرز الماركات التى تستحوذ على تلك السوق الموازية تنسب إلى عدد من كبرى العلامات التجارية داخل السوق وعلامات أخرى تشبه ماركات عالمية.

وأضافوا أن هذه المركات هى التى تملأ المحلات الشعبية التى تبيع أجهزة من المفترض أنها جديدة بأسعار غير منطقية، تحت اسم «عروض خصومات» أو «أجهزة مجمعة».

ومن جهة أخرى، يرى أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك بعض الشركات بالفعل بدأت فى تجميع أجهزة مجهولة وطرحها بالأسواق، لكن الأمر لا يرتقى حتى الآن إلى مصطلح «السوق الموازية»، بحسب وجهة نظره. وأضاف هلال: «أين الرقابة الصناعية على هذه الأجهزة والشركات»، موضحًا أن هذا القطاع يمس حياة الناس الشخصية ولا يجب التهاون مع المخالفين.

وفى الوقت نفسه، أشار هلال، خلال تصريحاته لـ«مال وأعمال»، إلى أن المنتجات الصغيرة هى يسهل تجميعها وتقليدها دون أى رقابة، مثل «الكاتل» أو «الخلاط»، بينما يصعب تنفيذ ذلك فى المنتجات الكبرى كالغسالات والبوتاجازات.