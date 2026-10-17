القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1417 عملية استهداف ضد الحوثيين وحيدنا 800 عنصر خلال 24 ساعة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، أنها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، 1417 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومواقعها المحصنة ومصادر نيرانهم وآلياتهم المدرعة ووسائلهم القتالية ومواقع إطلاق طيرانها المسيّر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، اليوم السبت، أن العمليات، التي نُفذت ضمن عملية «فجر اليمن»، أسهمت في إرباك تحركات المليشيات الحوثية الإرهابية وحرمانها من دفع احتياطياتها إلى الجبهات أو تحقيق أي هدف تكتيكي في الميدان، وفق وكالة سبأ.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 800 عنصر، بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب أكثر من 190 آلية مدرعة وطقمًا قتاليًا ووسيلة نقل وإمداد، إضافة إلى تدمير تحصينات ومواقع نيران.

وأكد النزيلي أن وحدات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية تمكنت من تمشيط المواقع المعادية وتوسيع نطاق السيطرة، وأحكمت سيطرتها على موقع ميداني تكتيكي جديد.

وتابع: "في تعز، أفشل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية موجات الهجوم المتواصلة، فيما استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا وتعزيزاتها بضربات مركزة، ملحقًا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات التابعة لها".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أن عملياتها تقتصر على الأهداف العسكرية المشروعة، وتُنفذ وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مجددة دعوتها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معارك خاسرة دفاعًا عن مشروع لا يمثل اليمنيين ولا يخدم وطنهم.