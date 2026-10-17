الشرطة الإسرائيلية تحقق في الاعتداء على دبلوماسيين بالضفة الغربية

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في اعتداء مزعوم على دبلوماسيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشار بيانها إلى مقاطع مصورة متداولة عبر الإنترنت، يبدو أنها تُظهر تعرض عدد من الدبلوماسيين للاعتداء في قرية الطيبة.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن الدبلوماسيين كانوا يضمون ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وبولندا. وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن الزيارة لم تُنسق معه، وإنه لم يكن هناك أي جنود في موقع الحادث.

وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون السنوي. ويقول ناشطون إن السلطات لا تبذل جهودا كافية لوقف هذه الاعتداءات. وكان هجوم وقع أمس الجمعة قد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، من بينهم مصورة صحفية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست".

وجاء في بيان الشرطة: "تدين الشرطة الإسرائيلية العنف بجميع أشكاله، وستعمل على استكمال هذه التحقيقات حتى يُقدم جميع المتورطين في هذه الحوادث إلى العدالة".

وقالت الشرطة إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للمساعدة في تحديد هوية الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والوصول إليهم.

وكتب المراسل العسكري دورون كادوش، اليوم السبت، على منصة "إكس"، أن المستوطنين هاجموا مركبات دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال إنه وفقا لشهود عيان، حاصر سبعة رجال ملثمين مركبة دبلوماسية باستخدام مركباتهم المخصصة للسير على الطرق الوعرة، قبل أن يطالبوا بإبراز الهويات ويحطموا إحدى نوافذ المركبة. وأظهرت لقطات مصورة دبلوماسيا ملقى على الأرض.