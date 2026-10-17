الزيدي: العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم السبت، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا، وأن تكون شريكًا اقتصاديًا مهمًا له.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، أهمية عقد اتفاق شامل في مجال المياه، بجانب الشروع في تنفيذ مشروع طريق التنمية، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا الشركات التركية للاستثمار في العراق من خلال الفرص الاستثمارية المهمة المتاحة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لضمان نجاح عملها.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة، ولا سيما ما يخص مشروع طريق التنمية، لما يشكله من أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري وتحقيق مصالح البلدين وكل شعوب المنطقة.

وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال المياه، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة في هذا الإطار.

كما شهد اللقاء مناقشة الملف الأمني، والتأكيد على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمعالجة عدد من القضايا الأمنية التي تندرج ضمن هذا الملف، فضلًا عن بحث آليات توسيع التعاون في القطاع الصناعي، وتعزيز التبادل التجاري بما يعزز مصالح شعبي البلدين.