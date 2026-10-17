الرئيس العراقي يتلقى دعوة من نظيره السوري لزيارة دمشق

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تلقى الرئيس العراقي نزار ئاميدي، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس العراقي استقبل اليوم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وتلقى دعوة رسمية من الرئيس أحمد الشرع لزيارة سوريا.

وحسب البيان، وصف الرئيس العراقي دعوة الرئيس السوري بأنها "دعوة كريمة".

وأكد على "أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتواصل بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعاون في ضبط الحدود المشتركة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري عن تقدير بلاده لمواقف العراق الداعمة للقضايا العربية، والحرص على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع العراق لتشمل مجالات عدة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية-السورية وسبل تطويرها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات العربية والإقليمية الراهنة.

ويزور الشيباني العراق حالياً ليرأس وفد بلاده في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تُعقد حالياً في بغداد تحت شعار "الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة" ، وتستمر يومين.