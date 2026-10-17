حسين عبد اللطيف: سعداء بالفوز الكبير على حامل لقب كأس الخليج

أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عن سعادته بالفوز الكبير على المنتخب السعودي بنتيجة 5-0، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال عبد اللطيف إن المباراة شهدت مكاسب عديدة، أبرزها تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة والحفاظ على نظافة الشباك، مشيرًا إلى قوة المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

وأضاف المدير الفني أنه سيغلق صفحة مواجهة السعودية، من أجل التركيز على المباراة المقبلة أمام الكويت، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه، أعرب وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الناشئين في قطر، عن فخره بأداء اللاعبين أمام السعودية، مشيدًا بالإصرار الذي ظهروا به طوال اللقاء.

وأوضح درويش أن إصرار اللاعبين على استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، إلى جانب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني قبل المباراة وبين شوطيها، أسهم في تحقيق الفوز الكبير بخماسية نظيفة في بداية مشوار المنتخب بالبطولة.