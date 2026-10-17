مقتل 17 شخصا جراء تدافع خلال مهرجان ديني في الهند

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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم في حادث تدافع خلال مهرجان ديني بمدينة كولكاتا الهندية، مساء السبت، وفقا لتقارير شبكة "إن دي تي في" ووسائل إعلام هندية أخرى.

وأضافت التقارير، أن عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "ذا هندو"، أن رئيس حكومة ولاية البنغال الغربية، سوفيندو أديكاري، أكد عدد الوفيات.

ووقعت الحادثة عند أحد مخارج جناح أقيم لاستضافة المهرجان، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الأشخاص، بحسب التقارير.

وكان كثيرون قد لجأوا إلى الجناح للاحتماء من الأمطار.

وأفادت صحيفة "ذا هندو"، نقلا عن أديكاري، بأن حالة من الذعر سادت بين الحشود عقب صدور إعلان مضلل. ولم تتوافر في البداية تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

وقال شاهد عيان لموقع "إنديا توداي" إن عددا كبيرا من الزوار فقدوا الوعي نتيجة التدافع والازدحام، مشيرا إلى أن بعضهم نقلوا على متن دراجات نارية، وفقا للموقع.

ويُحتفل بمهرجان "دورجا بوجا"، المخصص لتكريم الإلهة الهندوسية دورجا، في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، خلال الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر.

وتقع حوادث بشكل متكرر خلال المهرجانات الدينية الكبرى وغيرها من الفعاليات الحاشدة في الهند.

وفي يناير 2025، لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم في حادث تدافع خلال مهرجان "ماها كومبه ميلا"، أكبر تجمع للحج الديني في العالم، بمدينة براياجراج شمالي الهند.