متحدث الخارجية: ارتباط الأمن القومي المصري بأمن الخليج والسعودية يفوق الشعارات إلى تعبير حقيقي عن المصلحة الوطنية

استعرض السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الرسائل التي وجهها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، لنظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك خلال اجتماعهما على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إن الرسائل التي توجهها مصر تعكس موقفها الثابت منذ بداية الأزمة، بأن أمن الخليج والمملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن رد فعل الشعب المصري وإدانته الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وتعاطفه معها، تعكس ارتباط أمن مصر بدول الخليج وخاصة السعودية، وأنه «شيء يفوق فكرة الشعارات التي نرددها إلى تعبير حقيقي عن مصلحة وطنية مصرية».

وأشار إلى أن لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، بنظيره الإيراني عباس عراقجي، يأتي امتدادًا لسلسة من اللقاءات والاتصالات المستمرة على مدار الأشهر الماضية، وما قبل بداية الحرب الإيرانية الأمريكية في 28 فبراير الماضي.

وأضاف أن الرسائل المصرية جاءت محددة وواضحة، وتشمل الرفض التام للاعتداء على دول الخليج، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي والسياسي والبناء على مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران وواشنطن يونيو الماضي، والتي اعتبرها «أساسًا مهمًا للتهدئة في هذه المنطقة».

واستكمل أن الرسائل المصرية، تتضمن خفض التصعيد، في ظل سعي الأطراف المعنية لاستمراره، بهدف «حفظ ماء الوجه» أو تحقيق مكاسب تمنحها الأفضلية عند العودة للمفاوضات، معتبرًا أن استمرار هذه الحالة «هتاخدنا إلى ما لا نهاية».