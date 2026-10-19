الجيش الباكستاني: نواصل تقديم الدعم اللازم للدفاع عن السعودية

أعلن الجيش الباكستاني أنه يقدم وسيواصل تقديم "كل الدعم اللازم" للدفاع عن السعودية في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المدير العام لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف تشودري، مع منصة "إندبندنت عربية"، وفق صحيفة "دون".

وقال تشودري إن سيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها تحظى "بأهمية قصوى لدى باكستان"، مؤكدا أن أمن الأماكن المقدسة "لا يحتمل أي تردد أو تحفظ".

وأضاف: "هذا الأمر غير قابل للنقاش، وهو محسوم بالنسبة لباكستان. ويُقدَّم كل الدعم اللازم لهذا الغرض (في مواجهة هجمات الحوثيين)، وسيستمر تقديمه".

وردا على سؤال عما إذا كان دعم باكستان "سيظل دفاعيا فقط" في حال استمرار هجمات الحوثيين، شدد تشودري على أن التحالف "لا يحمل أي نوايا هجومية، ويركز بالكامل على الدفاع".

وفي 7 أغسطس الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك.

وتهدف الاتفاقية، التي تعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك.

وتضم اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث.

وعُقد اجتماعها الأول في إسطنبول يوم 31 أغسطس الماضي، حيث اتُخذت قرارات تأسيسية بشأن مأسسة الحلف.

كما عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعًا في نيويورك يوم 24 سبتمبر الماضي، تلاه اجتماع لرؤساء أركانها في الرياض في 25 من الشهر نفسه.