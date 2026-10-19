الكرملين: الاضطرابات في أوروبا تقترب من حافة الفوضى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاضطرابات في أوروبا تقترب من حافة الفوضى وتمثل تجليا واضحا لأزمة كبرى.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى في انتشار الاضطرابات عبر أوروبا دليلا على وجود أزمة بنيوية داخل الاتحاد الأوروبي، إنه "من الصعب الجزم بما إذا كانت هذه أزمة بنيوية أم لا، لكنها بلا شك أزمة كبيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "الاضطرابات تكاد تتحول فعليا إلى فوضى، إذ امتدت لتشمل المدن الفرنسية الكبرى، ونرى أنها تنتقل الآن إلى إيطاليا، وبدأت تتسرب إلى دول أخرى أيضا. وهذا بوضوح مظهر من مظاهر الأزمة".

ووصف بيسكوف الاضطرابات في عدد من الدول الأوروبية بأنها شأن داخلي أوروبي، قائلا: "هذا شأن داخلي يخص هذه الدول".

وشهدت فرنسا، أمس الأول السبت، احتجاجات واسعة، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الأسعار. واتسمت المظاهرات بوقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة، إلى جانب اضطرابات واسعة النطاق وأعمال شغب وتخريب.

وقام شبان متطرفون بتخريب المتاجر وإضرام النيران في محطات النقل العام والمركبات، ومن جانبها، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وخراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب.